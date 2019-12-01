Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın Onyekuru transferinde iki büyük sorun

Galatasaray'ın Onyekuru transferinde iki büyük sorun

Galatasaray'ın Onyekuru transferinde iki büyük sorun

Galatasaray'ın Henry Onyekuru transferinde iki sorun çıktı. Birincisi Monaco'nun istediği kiralama bedeli, ikincisi ise 'kesin satın alma' maddesi istenmesi.

Galatasaray’da Henry Onyekuru tamam... Nijeryalı oyuncu 1.5 yıllığına sarı-kırmızılı formayı giyecek. İlk 6 ay için Monaco’ya kiralama bedeli ödenmeyecek. Gelecek yıl içinse 2.5 milyon Euro ödeme yapılacak. Galatasaray bu rakamdan indirim almak için çalışmalarına devam ediyor. Ancak gelen bilgiler; Monaco’nun ilk 6 ay için bedava alma opsiyonunu kabul ettiği için herhangi bir indirime yanaşmadığı yönünde.

Geçen sezon Galatasaray'da 1.2 milyon Euro’ya oynayan Henry Onyekuru’ya ilk altı ay için 800 bin Euro ödenecek. Gelecek sezon ise 2 milyon Euro verilecek. Henry Onyekuru’nun sözleşmesinde ayrıca 13 milyon Euro’luk bir de satın alma bedeli olacak. Monaco’nun sözleşmeye ''kesin satın alma'' ibaresi ekletmeye çalıştığı Galatasaray’ın ise buna sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.


David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
<p>Protein Salata için malzemeler:</p> <p>200 gr somon füme<br /> 2 adet yumurta<br /> Sirke<br

Protein Salata Nasıl Yapılır? Mutlu Kahvaltılar´da Protein Salata Tarifi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türk mühendisler geliştirdi: Dev projeye yerli damga

Brezilya Serie A'nın en pahalı 10 futbolcusu