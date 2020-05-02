Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui için yaptığı teklif belli oldu

Galatasaray koronavirüs salgını sonrası liglerin durmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ bak Mariano'nun yerine Olympiakos'ta forma giyen Omar Elabdellaoui'yi transfer listesine aldığı iddia edilmişti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU



Yunan basınında çıkan haberlere göre; Aslan'ın Norveçli oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Galatasaray 28 yaşındaki oyuncu için yıllık 1.5 milyon Euro ve artı bonus teklifinde bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE LİSTESİNE ALDI



Haberde, sarı-kırmızılı takımın dışında oyuncuya Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu iddia edildi.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR



Öte yandan, Omar Elabdellaoui'nin Türkiye'deki tekliflere pek sıcak bakmadığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki sağ bek; bu sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol kaydetti. (Ajansspor)