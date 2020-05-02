Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui için yaptığı teklif belli oldu

Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ bak Mariano'nun yerine Olympiakos'ta forma giyen Omar Elabdellaoui'yi transfer listesine aldığı iddia edilmişti.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Aslan'ın Norveçli oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Galatasaray 28 yaşındaki oyuncu için yıllık 1.5 milyon Euro ve artı bonus teklifinde bulunduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE LİSTESİNE ALDI
Haberde, sarı-kırmızılı takımın dışında oyuncuya Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu iddia edildi.
TEKLİFE SICAK BAKMIYOR
Öte yandan, Omar Elabdellaoui'nin Türkiye'deki tekliflere pek sıcak bakmadığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki sağ bek; bu sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol kaydetti. (Ajansspor)
ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media tarafından 23 Mart'ta başlayan ve dünya üzerinde 64 takım taraftarı arasında yapılan oylama sonucunda finale Trabzonspor ile Beşiktaş kaldı. 454 bin 151 oy kullanılan finalde, Trabzonspor yüzde 50.7'lik oy oranıyla birinci oldu.
Yeni Malatyaspor'da forma giyen Yiğithan Güveli'nin annesi Meryem Güveli, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Galatasaray koronavirüs salgını sonrası liglerin durmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, 2019-2020 sezonu için gruplarında ilk sırada yer alan takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ile 9. sırada yer alan ekiplerin tek maç usulüyle play-off oynamasını ve küme düşmenin kaldırılmasını istediklerini söyledi.
Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.
Galatasaray'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Radamel Falcao ile yollarını ayırabilir. Hırvat basını, Sarı-Kırmızılıların Falcao'nun yerine Mario Mandzukic'i istediğini yazdı.
Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.