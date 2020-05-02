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aksam.com.tr
  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:51
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  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:11

Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui için yaptığı teklif belli oldu

Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui için yaptığı teklif belli oldu

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Galatasaray koronavirüs salgını sonrası liglerin durmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ bak Mariano'nun yerine Olympiakos'ta forma giyen Omar Elabdellaoui'yi transfer listesine aldığı iddia edilmişti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Aslan'ın Norveçli oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Galatasaray 28 yaşındaki oyuncu için yıllık 1.5 milyon Euro ve artı bonus teklifinde bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE LİSTESİNE ALDI

Haberde, sarı-kırmızılı takımın dışında oyuncuya Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu iddia edildi.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Öte yandan, Omar Elabdellaoui'nin Türkiye'deki tekliflere pek sıcak bakmadığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki sağ bek; bu sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol kaydetti. (Ajansspor)

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