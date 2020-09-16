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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:53
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Galatasaray'ın Okay Yokuşlu transferine taş koyan isim belli oldu

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu transferine taş koyan isim belli oldu

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Sabah

Galatasaray'a Okay transferinde ret yanıtı ise İspanyol ekibinin başkanı Carlos Mourino'dan geldi.

Teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak tarafından transferinin olumsuz sonuçlandığı açıklanan Okay Yokuşlu gerçekleri ortaya çıktı. Galatasaray'la yıllık 1.8 milyon Euro'dan anlaşma sağlayan Okay, transferine izin vermesi için hocası Oscar Garcia'yı da ikna etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, milli oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirleyen Celta Vigo'ya 1 milyon Euro kiralama bedelinin yanında 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklifini iletti.

Olumlu yanıt bekleyen yönetime ret yanıtı ise İspanyol ekibinin başkanı Carlos Mourino'dan geldi. Celta Vigo'dan olumsuz cevap alan sarı-kırmızılılar da alternatif isimlere yöneldi ve Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia'yı gündemine aldı.

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