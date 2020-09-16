Galatasaray'ın Okay Yokuşlu transferine taş koyan isim belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak tarafından transferinin olumsuz sonuçlandığı açıklanan Okay Yokuşlu gerçekleri ortaya çıktı. Galatasaray'la yıllık 1.8 milyon Euro'dan anlaşma sağlayan Okay, transferine izin vermesi için hocası Oscar Garcia'yı da ikna etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, milli oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirleyen Celta Vigo'ya 1 milyon Euro kiralama bedelinin yanında 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklifini iletti.
Olumlu yanıt bekleyen yönetime ret yanıtı ise İspanyol ekibinin başkanı Carlos Mourino'dan geldi. Celta Vigo'dan olumsuz cevap alan sarı-kırmızılılar da alternatif isimlere yöneldi ve Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia'yı gündemine aldı.
Ayrılan 7 futbolcunun yerine yaptığı 7 transferle 8 milyon Euro kâra geçen Galatasaray, Donk'un da indirimiyle büyük kazanç sağladı.
Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ısrarla takımda görmek istediği Nikola Kalinic için başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi harekete geçti.
Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak takımın Neftçi Bakü yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu. Deplasmanda kazanmak istediklerini belirten Albayrak ayrıca taraftara transfer müjdesi verdi.
Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.