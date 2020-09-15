AKŞAM

Galatasaray, transferi için yoğun çaba harcanan fakat olumlu bir geri dönüş sağlanamayan Okay Yokuşlu konusunda ısrarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı sürüyor. İspanyol basını, Celta Vigo’nun zorunlu satın alma opsiyonu için Galatasaray’ın önerdiği 1,5 milyon euroyu yukarı çekmeye çalıştığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar ise son teklifini hafta sonuna kadar yapacak.

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