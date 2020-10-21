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aksam.com.tr
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 07:34
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Galatasaray'ın milyonluk golcüleri sessizliğini koruyor

Galatasaray'ın milyonluk golcüleri sessizliğini koruyor

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Fotomaç

Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.

Galatasaray için iyi başlayan sezon kabusa döndü. İlk 4 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip sonraki 4 maçında zafere hasret kaldı. Ligdeki son 3 maçında ise tam 8 puan yitirdi. Fenerbahçe ile berabere kalan Cimbom, Kasımpaşa ve Alanya'ya sürpriz bir şekilde yenildi. Üstelik kadrosunda iki gol kralı bulunduran Galatasaray son 3 maçta sadece 1 gol atabildi. Falcao bu 3 maçta 162 dakika sahada kalırken Diagne ise 119 dakika oynadı. Tek gol penaltıdan Kolombiyalı yıldızdan geldi.

DIAGNE SIFIR ÇEKTİ

Falcao, 5. Haftası geride kalan ligde 4 gol kaybetti. Ama bunların 3'ünün penaltıdan gelmesi performansının sorgulanmasına neden oldu. Alanya maçında da skor 1-1 olmasına karşın Fatih Terim tarafından kenara alındı. Bununla birlikte yeniden takıma katılan Diagne 5 hafta sonunda ligde golü bulunmuyor. Golcülerin düşük performansı tepki çekerken yorumcular Falcao ve Diagne'yi eleştirdikleri gibi iki oyuncuya yeterli sayıda top gitmemesi nedeniyle orta saha ve kanatlardaki soruna da dikkat çekiyor.

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