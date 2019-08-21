Galatasaray'ın Mehmet Topal teklifi ortaya çıktı

Ahmet Çalık'ın yetersiz oluşu, Valentine Ozarnwafor'un da Kayserispor ile anlaşmasının ardından Aslan'ın elinde stoper olarak sadece Marcao ile Luyindama kaldı.
Şimdi ise bu bölgede alternatif yaratmaya çalışan Galatasaray, gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferine Fatih Terim de onay verdi.
MEHMET TOPAL'A VERİLECEK MAAŞ...
Hem stoper hem hem de ön liberoda görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor. Ayrıca Topal için düşünülen maaş ise senelik 1.2 milyon eurodan 1+1 yıllık kontrat.
(Fanatik)
Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Marcos Rojo'nun Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde olması ve aldığı maaşın yüksekliği Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.
Haftalardır Konoplyanka transferiyle uğraşan Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlayacak.
Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmayı planladığı Isimat-Mirin'in yeni adresi Fransa oldu.
ASLAN’IN, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.
Fenerbahçe transferi yılan hikâyesine dönen Kolarov'u alamazsa alternatifi hazır. Borussia Dortmund'la bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Portekizli sol bek, sarı lacivertli kulübe yakın.
Kolombiya basını; Falcao ile 29 Temmuz’da anlaşma sağlandığını, birtakım problemlerden dolayı da transferin açıklanamadığı duyurdu. Basına sızan fotoğraf ise süreyi uzatan bir başka etken.