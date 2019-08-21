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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:18
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39

Galatasaray'ın Mehmet Topal teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Mehmet Topal teklifi ortaya çıktı

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Hem orta saha hem de stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in de onay verdiği Mehmet Topal için teklifini hazırladı.

Ahmet Çalık'ın yetersiz oluşu, Valentine Ozarnwafor'un da Kayserispor ile anlaşmasının ardından Aslan'ın elinde stoper olarak sadece Marcao ile Luyindama kaldı.

Şimdi ise bu bölgede alternatif yaratmaya çalışan Galatasaray, gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferine Fatih Terim de onay verdi.

MEHMET TOPAL'A VERİLECEK MAAŞ...

Hem stoper hem hem de ön liberoda görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor. Ayrıca Topal için düşünülen maaş ise senelik 1.2 milyon eurodan 1+1 yıllık kontrat.

(Fanatik)

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