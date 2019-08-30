Galatasaray'ın maç programı belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçların programı belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:
18 Eylül Çarşamba:
19.55 Club Brugge-Galatasaray
1 Ekim Salı:
22.00 Galatasaray-PSG
22 Ekim Salı:
22.00 Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım Çarşamba:
23.00 Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım Salı:
20.55 Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık Çarşamba:
23.00 PSG-Galatasaray