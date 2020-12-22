Galatasaray'ın ligdeki süper formu devam ediyor

Galatasaray, ligde son 8 maçının 6'sını kazandı.
Ligin 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da 13. haftada oynanan Fatih Karagümrük müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'de yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırdı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; karşılaşmayı ve aldıkları galibiyeti değerlendirdi.
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.