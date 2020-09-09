Galatasaray'ın lig serüveni

Geride kalan 62 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.
Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİ
Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1959-1960
|24.10.1959
|Galatasaray-Altınordu
|8-0
|1992-1993
|30.05.1993
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-8
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|2000-2001
|19.08.2000
|Galatasaray-Erzurumspor
|7-0
|2017-2018
|03.03.2018
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|0-7
EN FARKLI SKORLU YENİLGİLERİ
Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|18.11.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|1959
|14.06.1959
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|1995-1996
|04.05.1996
|Galatasaray-Kocaelispor
|0-4
|1996-1997
|08.09.1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-4
|2005-2006
|22.04.2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|2013-2014
|19.04.2014
|Galatasaray-Kasımpaşa
|0-4
|2014-2015
|26.10.2014
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|2016-2017
|10.04.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|2018-2019
|01.09.2018
|Trabzonspor-Galatasaray
|4-0
EN ÇOK GOL ATTIĞI MAÇLAR
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1959-1960
|24.10.1959
|Galatasaray-Altınordu
|8-0
|1992-1993
|30.05.1993
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-8
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|1970-1971
|09.01.1971
|Galatasaray-PTT
|7-1
|1970-1971
|06.06.1971
|PTT-Galatasaray
|1-7
|1988-1989
|17.09.1988
|Galatasaray-Adanaspor
|7-3
|1991-1992
|17.05.1992
|Zeytinburnuspor-Galatasaray
|3-7
|2000-2001
|19.08.2000
|Galatasaray-Erzurumspor
|7-0
|2017-2018
|03.03.2018
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|0-7
EN ÇOK GOL YEDİĞİ MAÇLAR
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|18.11.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|1991-1992
|22.04.1992
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-2
|1998-1999
|15.11.1998
|Galatasaray-Trabzonspor
|3-5
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|2008-2009
|22.02.2009
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-5
EN GOLLÜ MAÇLARI
Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1988-1989
|17.09.1988
|Galatasaray-Adanaspor
|7-3
|1991-1992
|17.05.1992
|Zeytinburnuspor-Galatasaray
|3-7
|1993-1994
|17.10.1993
|Galatasaray-Kocaelispor
|5-4
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|1997-1998
|16.11.1997
|Altay-Galatasaray
|4-5
|2001-2002
|26.08.2001
|Çaykur Rizespor-Galatasaray
|3-6
|2007-2008
|09.02.2008
|Galatasaray-Manisaspor
|6-3
GALİBİYET SERİSİ
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.
Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1987-1988
|03.04.1988
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|1-2
|10.04.1988
|Galatasaray-Altay
|5-1
|17.04.1988
|Kocaelispor-Galatasaray
|1-2
|24.04.1988
|Galatasaray-Samsunspor
|3-0
|30.04.1988
|Galatasaray-Malatyaspor
|3-1
|08.05.1988
|Denizlispor-Galatasaray
|1-2
|15.05.1988
|Galatasaray-Karşıyaka
|2-0
|22.05.1988
|Adana Demirspor-Galatasaray
|0-5
|29.05.1988
|Galatasaray-Boluspor
|1-0
|1988-1989
|21.08.1988
|Galatasaray-Karşıyaka
|4-1
|28.08.1988
|Sakaryaspor-Galatasaray
|1-3
|04.09.1988
|Galatasaray-Malatyaspor
|6-0
YENİLGİ SERİSİ
Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.
Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.
Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2003-2004
|13.03.2004
|Akçaabat Sebatspor-Galatasaray
|2-1
|20.03.2004
|Galatasaray-Çaykur Rizespor
|1-2
|26.03.2004
|Samsunspor-Galatasaray
|1-0
|04.04.2004
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-2
|10.04.2004
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|1-0
YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.
KAZANAMAMA SERİSİ
Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.
GOL ATMA SERİSİ
Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.
Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
GOL YEMEME SERİSİ
Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1969-1970
|25.01.1970
|Samsunspor-Galatasaray
|0-0
|22.02.1970
|Altınordu-Galatasaray
|0-0
|01.03.1970
|Galatasaray-İstanbul
|0-0
|08.03.1970
|Galatasaray-Vefa
|2-0
|22.03.1970
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|2-0
|29.03.1970
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|05.04.1970
|Galatasaray-Samsunspor
|2-0
|12.04.1970
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|1-0
|19.04.1970
|Ankara Demirspor-Galatasaray
|0-1
GOL YEME SERİSİ
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.
GOL ATAMAMA SERİSİ
Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1969-1970
|26.04.1970
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|03.05.1970
|Galatasaray-Bursaspor
|0-0
|10.05.1970
|Galatasaray-Göztepe
|0-0
|17.05.1970
|Altay-Galatasaray
|1-0
|24.05.1970
|PTT-Galatasaray
|1-0
|27.05.1970
|Mersin İdmanyurdu-Galatasaray
|1-0
Kulüplerin 6,2 milyar TL'lik finansal yükümlülüklerinin yapılandırılması için Bankalar Birliği ile görüşmeler son aşamaya geldi. 3 yılı geri ödemesiz 12 yıllık plan, olumlu ilerliyor. Şu an için sorun yok.
Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.
İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.
Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.