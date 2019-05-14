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  3. Galatasaray'ın kupa finali kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın kupa finali kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın kupa finali kadrosu açıklandı

Galatasaray, 2019 Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Akhisarspor karşılaşması için bugün saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla maçın oynanacağı Sivas'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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