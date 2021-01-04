Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosunda sürpriz isim

Yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Uzun süredir koronavirüs etkisi sebebiyle kadroya alınmayan Ryan Babel kendine yer bulurken, Diagne de 2 maç aradan sonra kafilede yerini aldı.
Sakatlık ve cezalı isimlerin yer aldığı Cimbom'da eksikler şu şekilde: Muslera, Omar, Marcao, Arda, Emre Kılınç, Feghouli ve Falcao.
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki çekti.
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• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.
• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.
Trabzonspor'la anlaştığı öne sürülen Berat Özdemir'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.
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• 22 yaşındaki ön libero için Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devreye girdi.
• Gençlerbirliği, Berat Özdemir için 3 milyon avro talep ediyor.
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'ya imza attırmak istiyor.
Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz. 53 yaşındaki teknik adamla ilk temas olumlu sonuçlanırken resmi görüşmenin bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.
Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu
Sezon başında golcü transferinden son anda vazgeçen Kartal, ara dönemde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için düğmeye bastı. Boşta bulunan Mario Mandzukic ve Ljajic'le takası gündeme gelen Nikola Kalinic, radarda. Schalke'den ayrılacak olan Ahmet Kutucu da hedefler arasında...