Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada Montassar Talbi'nin 15. dakikada kendi kalesine ve Ryan Babel'in 18. dakikada penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde puanını 16'a çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray söz konusu süreçte 34 galibiyet gelde ederken, 7 karşılaşmada berabere kaldı.

- Babel gol sayısını 4'e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ligde bu sezon 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncusu olan Babel, daha önce İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

- Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, ikinci yarıda geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Şener Özbayraklı, kenar yönetimine oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Maçın 54. dakikasında Şener Özbayraklı'nın yerine Mariano Filho oyuna dahil oldu.

Çaykur Rizespor'da da sakatlık yaşayan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine 56. dakikada Tarık Çetin oyuna girdi.

- Fatih Terim sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın 72. dakikasında sarı kart gördü.

Hakem Abdulkadir Bitigen, sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone'ye yapılan faule itirazları nedeniyle Terim'e sarı kart gösterdi.

Bu arada karşılaşmayı 29 bin 861 taraftarın statta izlediği açıklandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda önemli değişiklikler yaptı.

Tecrübeli teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından verdiği kadroda revizyon sinyallerini Çaykur Rizespor müsabakasında hayata geçirdi.

Fatih Terim, ligde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri derbi maçın kadrosuna göre ilk 11'de biri zorunlu 5 değişiklik yaparak takımını Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasılı olan Marcao müsabakanın kadrosunda bulunmazken, Terim son dönemde performansları nedeniyle eleştirilen Mariano Filho, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile Steven Nzonzi'yi yedeğe çekildi.

Fatih Terim, Çaykur Rizespor müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram ve Emre Mor'a formayı verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Emre Mor, Mario Lemina, Ryan Babel, Florin Andone ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Mariano, Nzonzi, Belhanda ve Feghouli'nin yanı sıra Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz oturdu.

- Falcao yine kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

- İlk 11'de 4 Türk oyuncu

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk 11'de 4 Türk futbolcu forma giydi.

Son dönemdeki birçok maçına 11 yabancı futbolcuyla çıkan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in yaptığı revizyon sonrası Çaykur Rizespor müsabakasına 4 Türk oyuncuyla çıktı.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Emre Mor karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

- Ahmet Çalık ilk kez 11'de

Galatasaray'da savunma oyuncusu Ahmet Çalık, bu sezon ilk kez bir maçta 11'de forma şansı buldu.

Teknik direktör Fatih Terim, Ahmet Çalık'ı savunmanın ortasında Luyindama ile birlikte görevlendirdi.

Ahmet Çalık, daha önce Yukatel Denizlispor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuş ve 19 dakika sahada kalmıştı.

- Lösemiye dikkati çektiler

Karşılaşma öncesi iki takımın oyuncuları ile hakemler, lösemiye dikkati çekmek için seremoniye beyaz maske takarak çıktı.

Galatasaray takımı üzerinde "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" yazılı pankartla seremoniye geldi. Seremonide yer alan çocukların da maske taktığı görüldü.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

15. dakikada Galatasaray, öne geçti. Ömer Bayram'ın soldan altıpasa gönderdiği ortada ön direkteki Talbi'nin kafayla ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

17. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla bulunan Şener Özbayraklı'nın şutunda Melnjak'ın müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen kolla oynama olarak değerlendirdi ve penaltıya hükmetti. 18. dakikada penaltıyı kullanan Babel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ters köşeye gönderdi: 2-0

26. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve sarı-kırmızılı ekip devre arasına 2-0 önde girdi.

53. dakikada Umar'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

82. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Emre Mor'un uygun durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Emre Mor'un soldan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Andone'nin kafayla vurduğu topu kaleci Tarık Çetin güçlükle çıkardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Andone'nin ikinci denemesinde ise top yandan auta çıktı.

İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.