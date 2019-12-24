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  3. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya sürpriz talip

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya sürpriz talip

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya sürpriz talip

Süper Lig'de bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı...

FALCAO'YA KATAR'DAN TALİP VAR

Transfermarketweb'de yer alan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Duhail, Falcao'yu takibe aldı. Katar kulübünün, yıldız oyuncunun transferi için devrede olduğu belirtildi. Kolombiyalı golcü, sezon başında aylarca süren uğraşların ardından bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 2 gol kaydetti. 

(Fotomaç)


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