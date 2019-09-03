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  3. Galatasaray'ın Kolarov için Roma ile temasa geçmedi!

Galatasaray'ın Kolarov için Roma ile temasa geçmedi!

Galatasaray'ın Kolarov için Roma ile temasa geçmedi!

Transferin son saatlerinde Kolarov'la ilgilendiği iddia edilen Galatasaray'ın Sırp yıldızla kesinlikle temas kurmadığı belirtildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 1,5 – 2 ay Kolarov transferine mesai harcamasına rağmen yıldız futbolcuyu kadrosuna katamayan Fenerbahçe defans hattına gerekli takviyeleri yaparken, Sırp oyuncu hakkında ortaya atılan Galatasaray iddiaları bir anda gündemi değiştirmişti.

KOLAROV'LA 1 YIL DAHA

Geçtiğimiz sezon Roma’da 45 maça çıkıp 9 gol atan, bu sezona ise lige çok iyi giriş yapan (2 maçta 2 gol) Kolarov’un kesinlikle Galatasaray’ın listesinde olmadığı ortaya çıkarken, sarı kırmızılıların böyle bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Oyuncunun menajerlerinden alınan bilgiye göre; İtalyan devinin 34 yaşındaki defansı bırakmadığı bildirilirken, Fonseca’nın Kolarov için yönetime ‘1 yıl daha kontratını uzatmalıyız’ raporu verdiği kaydedildi. 

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