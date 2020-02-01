  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 13:15
  • |
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 13:15

Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı ezici üstünlüğü bulunuyor

Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı ezici üstünlüğü bulunuyor

Paylaş

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ara transferin lideri Hertha Berlin

title

Kobe'nin ölümü sonrası Los Angeles Lakers çıktığı ilk maçta mağlup oldu

title

Motivasyon görevi Emre Belözoğlu'nda: Onlardan daha iyi takımız

LA Lakers, Efsane Oyuncusu Kobe Bryant´ı Böyle Andı

SPOR GÜNDEMİ

Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'
Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'

Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'

Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.

Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı
Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.

Emre Mor imzayı attı
Emre Mor imzayı attı

Emre Mor imzayı attı

Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.

Kobe'nin ölümü sonrası Lakers ilk maçına çıktı
Kobe'nin ölümü sonrası Lakers ilk maçına çıktı

Kobe'nin ölümü sonrası Lakers ilk maçına çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, unutulmaz oyuncusu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından oynadığı ilk maçta Portland Trail Blazers'a 127-119 yenildi.

Ara transferin lideri belli oldu
Ara transferin lideri belli oldu

Ara transferin lideri belli oldu

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu.

Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız
Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız

Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız

Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesi motivasyon görevini üstlendi.

Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı ezici üstünlüğü bulunuyor
Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı ezici üstünlüğü bulunuyor

Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı ezici üstünlüğü bulunuyor

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.