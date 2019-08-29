Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosunda Younes Belhanda da yer aldı
Galatasaray’ın yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Younes Belhanda da kadroda yer aldı.
Galatasaray’ın Kayserispor kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Steven Nzonzi, Emre Mor.