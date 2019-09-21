Galatasaray'ın kamp kadrosunda büyük eksiklik!
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı devam eden Younes Belhanda'nın yanı sıra Sofiane Feghouli ve Selçuk İnan kadroya dahil edilmedi
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı devam eden Younes Belhanda'nın yanı sıra Sofiane Feghouli ve Selçuk İnan kadroya dahil edilmedi
İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu;
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.