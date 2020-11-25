Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk 'tavuk karası' mı?

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Galatasaray'da Okan Kocuk'un yokluğunda yeniden kaleye geçen Fatih Öztürk eleştirilerin odağında.

Kayserispor maçında da ceza sahasından çekilen şutta kalesini gole kapatamayan tecrübeli kaleci daha önce Gaziantep FK, Alanya ve Kasımpaşa maçlarında da uzaktan gol yemişti. Bu önceki yıllarda da ortaya atılan, "Gözünde tavuk karası var" dedikodularını yeniden gündeme getirdi. Tavuk karası hastalığı, "geceleri ya da zayıf ışıkta görmekte zorlanmak" olarak tarif ediliyor.