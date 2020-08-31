Galatasaray'ın Jens Petter Hauge transferi bu hafta netleşiyor

Galatasaray transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Petter Hauge'ye çevirdi.
Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
2. SEZON SATIN ALMA OPSİYONU
Sarı-kırmızılı yönetimin Bodo Glimt'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi.
FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü.
BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK
Galatasaray ile Bodo Glimt arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı çok istediği ortaya çıktı.
İSTİKBAL VAAT EDİYOR
Petter Hauge Glimt'teki performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için tüm şartları zorluyor.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.
Teknik direktör Fatih Terim, Kenan transferinde ısrarcı. Hücum opsiyonlarını güçlendirmek isteyen tecrübeli hoca, milli oyuncunun takıma katılmasını çok istiyor.
2019-20 sezonunun flaş ekibi Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, adı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Youssef Bennasser ile anlaşmak üzere. Sivasspor transferin resmiyete dökülmesi için orta saha oyuncusunun Monaco'dan ayrılmasını bekliyor.