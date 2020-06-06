  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 10:34
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'ın istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi

Paylaş

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.

İtalyan basını Balotelli'nin gönderildiğini duyurdu. Brescia'nın kısa sürede resmi açıklama yapması bekleniyor.

Oyuncunun 2022'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen, antrenmanlara çıkmaması üzerine kulüp başkanı Massimo Cellio'nun bu kararı aldığı kaydedildi. Cellio'nun, Balotelli'ye sözleşmeyi fesih etme teklifi götürdüğü ve 29 yaşındaki oyuncunun da bunu kabul ettiği bildirildi.

Brescia'nın küme düşmesi durumunda sözleşmenin otomatikman fesh edileceği hatırlatılırken; oyuncunun yasal yollara başvurmayacağı kaydedildi.

Nice ve Olympique Marsilya'daki 4 yıllık Fransa macerasının ardından sezon başında doğduğu şehrin takımına gelen Balotelli, 19 Lig maçında 5 gol kaydetti.

İtalyan golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılırken, bu gelişme sonrası sarı kırmızılı taraftarları heyecan sardı.

(NTV Spor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yusuf Yazıcı'dan yabancı sınırı açıklaması

title

Fatih Terim'den sürpriz karar! Golcü yıldız geri dönüyor

title

Galatasaray'a transfere büyük piyango! İki isme dev teklif...

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...
Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...
Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.

Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango
Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango

Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...

Vedat Muriqi Lazio'da
Vedat Muriqi Lazio'da

Vedat Muriqi Lazio'da

İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.

Onyekuru resti çekti!
Onyekuru resti çekti!

Onyekuru resti çekti!

Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.

'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'
'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'

'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'

Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.

FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz
FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz

FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.