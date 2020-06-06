Galatasaray'ın istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi

İtalyan basını Balotelli'nin gönderildiğini duyurdu. Brescia'nın kısa sürede resmi açıklama yapması bekleniyor.
Oyuncunun 2022'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen, antrenmanlara çıkmaması üzerine kulüp başkanı Massimo Cellio'nun bu kararı aldığı kaydedildi. Cellio'nun, Balotelli'ye sözleşmeyi fesih etme teklifi götürdüğü ve 29 yaşındaki oyuncunun da bunu kabul ettiği bildirildi.
Brescia'nın küme düşmesi durumunda sözleşmenin otomatikman fesh edileceği hatırlatılırken; oyuncunun yasal yollara başvurmayacağı kaydedildi.
Nice ve Olympique Marsilya'daki 4 yıllık Fransa macerasının ardından sezon başında doğduğu şehrin takımına gelen Balotelli, 19 Lig maçında 5 gol kaydetti.
İtalyan golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılırken, bu gelişme sonrası sarı kırmızılı taraftarları heyecan sardı.
(NTV Spor)
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