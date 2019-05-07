Galatasaray'ın istediği Valentine Ozornwafor İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transferini büyük ölçüde tamamladığı Nijeryalı Valentine Ozornwafor, sarı kırmızılı kulüple transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geliyor.

Nijeryalı Valentine Ozornwafor, Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için milli takım kampından ayrıldı. 19 yaşındaki stoper Almanya üzerinden İstanbul'a gelerek Galatasaray ile transfer masasına oturacak.

"UMARIM ANLAŞIRIZ"

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'a transferine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umarım anlaşmayı tamamlarız. Galatasaray çok büyük takım ve Türkiye benim için müthiş bir mücadele yeri" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)