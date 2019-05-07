Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1422
  • 6,8735
  • 252.996
  • 91.440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın istediği Valentine Ozornwafor İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın istediği Valentine Ozornwafor İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın istediği Valentine Ozornwafor İstanbul'a geliyor

Galatasaray’ın gündemindeki Valentine Ozornwafor, Sarı-Kırmızılı takımla transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a geliyor.

Galatasaray'ın transferini büyük ölçüde tamamladığı Nijeryalı Valentine Ozornwafor, sarı kırmızılı kulüple transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geliyor.

Nijeryalı Valentine Ozornwafor, Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için milli takım kampından ayrıldı. 19 yaşındaki stoper Almanya üzerinden İstanbul'a gelerek Galatasaray ile transfer masasına oturacak.

"UMARIM ANLAŞIRIZ"

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'a transferine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umarım anlaşmayı tamamlarız. Galatasaray çok büyük takım ve Türkiye benim için müthiş bir mücadele yeri" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Maltepe’de direksiyon başında olan minibüs sürücüsü yolcuların canını hiçe sayarak telefonla konuşup

Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da teröre büyük darbe

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları