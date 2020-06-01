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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:05
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Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili Rizespor'dan resmi açıklama

Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili Rizespor'dan resmi açıklama

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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi” dedi.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Galatasaray’ın istediği Oğulcan Çağlayan’ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planlarının olduğunu söyleyen Bal, “Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN AKKAN VE DARIO MELNJAK İDDİALARI

Yılmaz Bal, 25 yaşındaki kalecileri Gökhan Akkan için resmi bir teklif almadıklarını aktararak, "Dario Melnjak için de Fenerbahçe'den ne geçtiğimiz sezon ne de bu sezon bana gelen hiçbir teklif olmadı. Melnjak'a yurt dışından birkaç kulübün ilgisi var. Bir İngiliz takımının ilgisi mevcut." diye görüş belirtti. 

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı

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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.

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