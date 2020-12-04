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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 13:30
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Galatasaray'ın istediği Ali Akman için Marsilya da devreye girdi

Galatasaray'ın istediği Ali Akman için Marsilya da devreye girdi

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Sporx

Fransız basını, Galatasaray'a imza atacağı öne sürülen Ali Akman için Marsilya'nın devreye girdiğini yazdı. Fransız devi, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın talebi üzerine listenin ilk sırasına genç golcüyü yazdı.

Le 10 Sport'ta yer alan habere göre; Andre Villas-Boas, elindeki tek forvet olan Dario Benedetto'nun formsuzluğu nedeniyle 8 milyon euro'ya transfer ettikleri Brezilyalı sol açık Luis Henrique'yi zaman zaman forvet olarak kullandı ancak asıl mevkisi forvet olmayan Henrique, gösterdiği performansla soru işaretlerini artırdı.

VILLAS-BOAS: "BANA 9 NUMARA LAZIM"

Andre Villas-Boas, bu konu üzerine, "Yedek kulübemizde gerçek bir 9 numara yok. Bize en azından 1-2 tane daha gerçek 9 numara lazım. Luis Henrique'yi mecburiyetten oynatıyorum ama kendi mevkisi olmadığı için performans göstermekte zorlanıyor. Sezon başında bu sorunu çözemeyerek hata yaptık. Ancak, ocak ayında kesinlikle çözmeliyiz." dedi.

MARSİLYA'DA LİSTE BAŞI: ALİ AKMAN

Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria, bu gelişmeler üzerine Avrupa'nın dört bir yanında forvet aramaya başladı. Finansal Fair Play nedeniyle eli kolu bağlı olan Fransız kulübü, maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek isimleri araştırmaya başladı. Longoria'nın listesinin ilk sırasında ise Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman yer aldı.

Ali Akman için scoutlarından detaylı bir rapor alan Longoria, transfer çalışmalarına başladı. Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Marsilya, 'makul' bir bonservis bedeliyle bu transferi ocak ayında bitirme kararı aldı.

ALİ AKMAN'IN 4 TALİBİ DAHA VAR

Haberin detayında ise Marsilya'nın bu transferde yalnız olmadığı ve işinin de bir hayli zor olduğu bilgisi verildi. 18 yaşındaki Türk golcüyle Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Hollanda'dan PSV'nin ilgilendiği vurgulanırken asıl zorlu rakibin Red Bull grubu olduğu vurgulandı. Red Bull'un Ali Akman'ı transfer ederek önce Salzburg'ta ve ardından Leipzig'te oynatmak istediğinin altı çizildi.

MİLLİ FORMAYLA 40 MAÇTA 20 GOL

İnegölspor alyapısından yetişen ve 2015 yılında Bursaspor'a geçen Ali Akman, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 7 gol atıp 3 asist yaptı. Ali Akman, milli takımın altyaş gruplarında çıktığı 40 maçta ise 20 gol attı.

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