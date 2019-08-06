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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 14:51
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 15:57

Galatasaray'ın İngiltere'deki hedefi ortaya çıktı: Bakayoko ve Drinkwater

Galatasaray'ın İngiltere'deki hedefi ortaya çıktı: Bakayoko ve Drinkwater

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Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, Bakayoko ve Drinkwater için Chelsea'yle temas halinde.

TM Dijital Haber Merkezi

Cuma günü Liverpool – Norwich maçıyla yeni sezona merhaba diyecek olan Premier Lig’de teknik direktörler kadrosunda düşünmediği oyuncuları belirlerken, Süper Lig devleri bu futbolcular arasında değerlendirebileceği seçenekleri tek tek ele alıyor.

GALATASARAY BAKAYOKO VE DRİNKWATER İÇİN MASAYA OTURUYOR

Fernando ve Ndiaye’nin takımdan ayrılmasıyla yeni bir 6 numara arayışına giren Galatasaray, yönünü İngiltere’ye çevirirken, Şükrü Hanedar’ın Londra’da olduğu ve Fatih Terim’in listesinde yer alan bazı futbolcular için İngiliz kulüpleriyle masaya oturduğu belirtildi. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedefi olan sarı kırmızıların kalitesi tartışılmayacak bir orta sahayı kadrosuna katmak istediği bildirilirken Hanedar’ın ilk olarak Bakayoko ve Drinkwater için Chelsea’yle görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Milan’da kiralık olarak geçiren ve Chelsea’ye geri dönen Bakayoko, Frank Lampard tarafından hazırlık maçlarında görev alsa da oyuncunun bu sezon Jorginho – Kante – Kovacic üçlüsünün arkasında bekleyecek olması Bakayoko’yu Galatasaray’a yakınlaştırıyor.

Kariyerini genelde kiralık olarak geçiren, (Cardiff-Watford-Barnsley) ardından son olarak Leicester City’den Chelsea’ye 38 milyon euro’ya transfer olan Danny Drinkwater’ın da Galatasaray’ın listesinde olduğu bildirilirken, İngiliz orta sahanın geçtiğimiz sezon ligde sadece 12 maçta forma giymesi 29 yaşındaki milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalini güçlendiriyor.

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