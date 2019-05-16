Galatasaray'ın inanılmaz final istatistiği

Galatasaray Futbol Takımı, uluslararası ve ulusal kupa organizasyonlarının finalinde elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde dün akşam Sivas'ta Akhisarspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geri düşmesine rağmen rakibini 3-1 yenerek müzesine bir kupa daha götürdü.

Galatasaray'ın bu performansı, sarı-kırmızılı takımın uluslararası ve ulusal kupa organizasyonlarındaki başarılı grafiğini akıllara getirdi.

Sarı-kırmızılı takım, finale çıktığı 56 kupa mücadelesinin 40'ında gülen taraf oldu. Galatasaray'ın kupa kazanma oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti.

- Uluslararası 2 kupa

Galatasaray, futbolda uluslararası arenada iki kez final oynama başarısı gösterdi ve ikisinde de sahadan zaferle ayrıldı.

1999-2000 sezonunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nda finale çıkan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal'i penaltılarda eleyerek Türkiye'ye kulüpler düzeyindeki en önemli kupayı kazandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, uluslararası alandaki ikinci final maçına 2000'de UEFA Süper Kupa'da bu kez İspanya'nın büyük kulüplerinden Real Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, normal süresi 1-1 sona eren maçı altın golle kazanarak bir finalden daha mutlu ayrıldı.

- Türkiye Kupası'nda 23 final

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23 kez final gördü.

Bu sezon 57. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda en fazla final oynayan takım olan sarı-kırmızılılar, 18 kez kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, Türk futbol tarihinde Türkiye Kupası'nı en çok kazanan kulüp konumunda.

- TFF Süper Kupa'da 24 final heyecanı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşılaştıran TFF Süper Kupa'da ise 24 kez mücadele etti.

Farklı zamanlarda TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 45 kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray 24 kez yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda da 15 kez mutlu sona ulaşarak kupa kazanma geleneğini sürdürdü.

- Başbakanlık Kupası

Galatasaray, 1998 yılına kadar düzenlenen Başbakanlık Kupası'nda da 7 kez finalde yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig ikincileri ile kupa finalistini karşı karşıya getiren organizasyonda çıktığı 7 finalin 5'inde kupayı kaldıran taraf oldu.

(AA)