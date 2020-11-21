  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 16:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın ilk transfer hedefi Rade Krunic

Galatasaray'ın ilk transfer hedefi Rade Krunic

Paylaş

Takvim

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Milan'da forma giyen Rade Krunic'i yazdı. Cimbom'un kiralamak istediği Boşnak orta saha oyuncusu da İtalyan ekibinden ayrılmayı planlıyor.

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin öncelikli hedefi ise orta saha transferi. Cimbom'un listesinde ilk sırada ise İtalyan devi Milan'da forma giyen Rade Krunic yer alıyor.

GERÇEK MEVKİSİ 8 NUMARA

Boşnak yıldız Krunic merkez orta saha oyuncusu. Ancak 6 ve 10 numara da oynayabiliyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Krunic'i alarak daha da güçlenmenin peşinde.

KİRALIK OLARAK İSTEYECEKLER

Cimbom transfer döneminde Milan'ın kapısını çalacak. Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu kiralık istiyor. İtalyan temsilcisinde mutsuz olan Rade Krunic de takımdan ayrılmayı planlıyor.

18 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Bosna Hersek Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen ve 2 gol atan Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 6 maça çıktı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Gençlerbirliği-Fenerbahçe | CANLI
Gençlerbirliği-Fenerbahçe | CANLI

Gençlerbirliği-Fenerbahçe | CANLI

Sözleşmesi 12 gün önce feshedilmiş! Kadroya olmayışı şaşkınlık yaratmıştı
Sözleşmesi 12 gün önce feshedilmiş! Kadroya olmayışı şaşkınlık yaratmıştı

Sözleşmesi 12 gün önce feshedilmiş! Kadroya olmayışı şaşkınlık yaratmıştı

Milli yıldızımız Süper Lig devine geliyor! Babası resmen açıklamıştı
Milli yıldızımız Süper Lig devine geliyor! Babası resmen açıklamıştı

Milli yıldızımız Süper Lig devine geliyor! Babası resmen açıklamıştı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Çalhanoğlu değil kankası! İşte Cimbom'un ilk hedefi
Çalhanoğlu değil kankası! İşte Cimbom'un ilk hedefi

Çalhanoğlu değil kankası! İşte Cimbom'un ilk hedefi

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Milan'da forma giyen Rade Krunic'i yazdı. Cimbom'un kiralamak istediği Boşnak orta saha oyuncusu da İtalyan ekibinden ayrılmayı planlıyor.

Ve ilk transfer tamam! Her konuda anlaşma sağlandı
Ve ilk transfer tamam! Her konuda anlaşma sağlandı

Ve ilk transfer tamam! Her konuda anlaşma sağlandı

Galatasaray bir süredir transferi için temaslarda bulunduğu Kenan Karaman ile bir kez daha görüştü. Milli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı.

ARKA PLAN
• Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor.
• Düsseldorf cephesinde bu satışa sıcak bakılmıyor.
• Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

Haftanın açılış maçında puanlar paylaşıldı
Haftanın açılış maçında puanlar paylaşıldı

Haftanın açılış maçında puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı
Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyon yeni hocayı açıkladı
Federasyon yeni hocayı açıkladı

Federasyon yeni hocayı açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilke imza attılar!
Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilke imza attılar!

Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilke imza attılar!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili, "İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok." dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.