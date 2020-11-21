Galatasaray'ın ilk transfer hedefi Rade Krunic

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Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Milan'da forma giyen Rade Krunic'i yazdı. Cimbom'un kiralamak istediği Boşnak orta saha oyuncusu da İtalyan ekibinden ayrılmayı planlıyor.

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin öncelikli hedefi ise orta saha transferi. Cimbom'un listesinde ilk sırada ise İtalyan devi Milan'da forma giyen Rade Krunic yer alıyor.



GERÇEK MEVKİSİ 8 NUMARA

Boşnak yıldız Krunic merkez orta saha oyuncusu. Ancak 6 ve 10 numara da oynayabiliyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Krunic'i alarak daha da güçlenmenin peşinde.

KİRALIK OLARAK İSTEYECEKLER

Cimbom transfer döneminde Milan'ın kapısını çalacak. Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu kiralık istiyor. İtalyan temsilcisinde mutsuz olan Rade Krunic de takımdan ayrılmayı planlıyor.

18 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Bosna Hersek Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen ve 2 gol atan Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 6 maça çıktı.