Galatasaray'ın ilk transfer hedefi Rade Krunic

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin öncelikli hedefi ise orta saha transferi. Cimbom'un listesinde ilk sırada ise İtalyan devi Milan'da forma giyen Rade Krunic yer alıyor.
GERÇEK MEVKİSİ 8 NUMARA
Boşnak yıldız Krunic merkez orta saha oyuncusu. Ancak 6 ve 10 numara da oynayabiliyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Krunic'i alarak daha da güçlenmenin peşinde.
KİRALIK OLARAK İSTEYECEKLER
Cimbom transfer döneminde Milan'ın kapısını çalacak. Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu kiralık istiyor. İtalyan temsilcisinde mutsuz olan Rade Krunic de takımdan ayrılmayı planlıyor.
18 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Bosna Hersek Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen ve 2 gol atan Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 6 maça çıktı.
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Milan'da forma giyen Rade Krunic'i yazdı. Cimbom'un kiralamak istediği Boşnak orta saha oyuncusu da İtalyan ekibinden ayrılmayı planlıyor.
Galatasaray bir süredir transferi için temaslarda bulunduğu Kenan Karaman ile bir kez daha görüştü. Milli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı.
ARKA PLAN
• Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor.
• Düsseldorf cephesinde bu satışa sıcak bakılmıyor.
• Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.
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