Galatasaray'ın ilk 11'inde 5 değişiklik! İşte 2020 model Aslan

Sezonun ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'in sözünü verdiği büyük değişimi gerçekleştiriyor. Beklentilerin çok altında kalan Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı-Kırmızılılar, beklerini Linnes ve Saracchi ile değiştirdi.
ŞAMPİYONLUĞU MİMARIYDI
Büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen performansı çok eleştirilen Babel, Ajax'a kiralandı. Hollandalı yıldızın yerine geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Onyekuru geldi.
TERİM, BELHANDA'YI İSTEMİYOR
Fatih Terim ilk yarının kötü isimlerinden Belhanda'nın da satılmasını istiyor. Faslı yıldız gönderilirse yeni bir 10 numara alınacak. Yönetim stoper transferi için de büyük çaba harcıyor.
AKBABA YENİ TRANSFER GİBİ!
Sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yeni transfer Sekidika formayı zorlayacak. Değişim sadece kadroda olmayacak. Terim daha hızlı, hırslı ve dinamik bir takım için kolları sıvamış durumda.
ONYEKURU DÖNENE KADAR SEKİDİKA
ARA transferde kadroya katılan isimlerden biri olan Jesse Sekidika da dünkü maçta gösterdiği performansla beğeni topladı. Nijeryalı yıldızın, Onyekuru'nun yokluğunda sol kanatta şans bulması bekleniyor.
(Takvim)
Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Zaten Ajax taraftarıydım. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim” dedi. Bu sözlerle Galatasaray’ı da eleştirmiş oldu.
SIRP gazetesi “Republika”, Al-Ittihad’ın forveti Aleksandar Prijovic’in, Beşiktaş’la 1.5 yıllığına anlaştığını yazdı.
“İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Biz buraya yanlışları önleyebilmek için geldik.”
İSMİ Leeds United’le anılan Emre Mor’a, Leeds taraftarları tepki gösterdi.
İngiliz basınında yer alan haberde, “Beşiktaş Karius’u tutmayacak. Dönecek ve hayatı sarsılacak” denildi.
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F.BAHÇE’NİN Altach’la kiralık anlaşmasını feshederek Salzburg’a dönen Mergim Berisha için görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.