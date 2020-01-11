  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 08:34
  • |
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 09:04

Galatasaray'ın ilk 11'inde 5 değişiklik! İşte 2020 model Aslan

Galatasaray'ın ilk 11'inde 5 değişiklik! İşte 2020 model Aslan

Paylaş

Bekleri Linnes ve Saracchi ile yenileyen, Babel’i gönderip Onyekuru’yu alan Aslan stoper transferi için de çalışıyor. Belhanda'nın satılmasını ve yeni 10 numara alınmasını da isteyen Fatih Terim çok agresif bir takım hedefliyor..

Sezonun ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'in sözünü verdiği büyük değişimi gerçekleştiriyor. Beklentilerin çok altında kalan Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı-Kırmızılılar, beklerini Linnes ve Saracchi ile değiştirdi.

ŞAMPİYONLUĞU MİMARIYDI

Büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen performansı çok eleştirilen Babel, Ajax'a kiralandı. Hollandalı yıldızın yerine geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Onyekuru geldi.

TERİM, BELHANDA'YI İSTEMİYOR

Fatih Terim ilk yarının kötü isimlerinden Belhanda'nın da satılmasını istiyor. Faslı yıldız gönderilirse yeni bir 10 numara alınacak. Yönetim stoper transferi için de büyük çaba harcıyor.

AKBABA YENİ TRANSFER GİBİ!

Sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yeni transfer Sekidika formayı zorlayacak. Değişim sadece kadroda olmayacak. Terim daha hızlı, hırslı ve dinamik bir takım için kolları sıvamış durumda.

ONYEKURU DÖNENE KADAR SEKİDİKA

ARA transferde kadroya katılan isimlerden biri olan Jesse Sekidika da dünkü maçta gösterdiği performansla beğeni topladı. Nijeryalı yıldızın, Onyekuru'nun yokluğunda sol kanatta şans bulması bekleniyor.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Advocaat Beşiktaşlı Oğuzhan'ı istiyor

title

Galatasaray'da yabancı sayısı 17 oldu! 5 isim yolcu...

title

Galatasaray'da gençleşme operasyonu devam ediyor

Cenk Tosun´un Yeni Takımı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

Ryan Babel, Terim'e taş attı: Futbol oynuyorlar
Ryan Babel, Terim'e taş attı: Futbol oynuyorlar

Ryan Babel, Terim'e taş attı: Futbol oynuyorlar

Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Zaten Ajax taraftarıydım. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim” dedi. Bu sözlerle Galatasaray’ı da eleştirmiş oldu.

'Prijovic'i bitirdiler'
'Prijovic'i bitirdiler'

'Prijovic'i bitirdiler'

SIRP gazetesi “Republika”, Al-Ittihad’ın forveti Aleksandar Prijovic’in, Beşiktaş’la 1.5 yıllığına anlaştığını yazdı.

'Orman kendini aklasın'
'Orman kendini aklasın'

'Orman kendini aklasın'

“İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Biz buraya yanlışları önleyebilmek için geldik.”

'Mor'u istemiyoruz'
'Mor'u istemiyoruz'

'Mor'u istemiyoruz'

İSMİ Leeds United’le anılan Emre Mor’a, Leeds taraftarları tepki gösterdi.

'Hayatı sarsılacak'
'Hayatı sarsılacak'

'Hayatı sarsılacak'

İngiliz basınında yer alan haberde, “Beşiktaş Karius’u tutmayacak. Dönecek ve hayatı sarsılacak” denildi.

Tosun limitten kaçtı
Tosun limitten kaçtı

Tosun limitten kaçtı

Başkan Çebi, “Limitte ağır davranılması yüzünden Cenk başka kulübe giderse çok üzülürüz” dedi ve Cenk kaçtı!

Berisha iddiası
Berisha iddiası

Berisha iddiası

F.BAHÇE’NİN Altach’la kiralık anlaşmasını feshederek Salzburg’a dönen Mergim Berisha için görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.