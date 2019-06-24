Galatasaray'ın ilgilendiği Bruma'nın Porto'yla anlaştı

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bruma, Portekiz'in köklü takımı Porto'ya transfer oluyor. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in Bruma'nın transferi konusunda Porto ile anlaştığı iddia edildi.

Portekiz basınından O Jogo Gazetesi'nin haberine göre Bruma'nın yeni adresi Porto oldu. Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, Galatasaray ile anılan Bruma için Leipzig ile anlaşmaya vardı. Transferin 15 milyon avro bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray'ın proje transferi Bruma, 2013 yılında Leipzig'e 15 milyon avroya satılmıştı. Kariyerinde Sporting Lizbon, Gaziantepspor ve Galatasaray gibi takımlar bulunan Bruma, Portekiz'e geri dönmeye hazırlanıyor. Bruma aradan geçen sürede Leipzig'de beklenen patlamayı yaşayamadı.

Galatasaray'ın yeniden transfer etmeyi planladığı iddia edilen Bruma için konuşan Catio Balde, oyuncusuna birçok talibin olduğunu söylemişti. Sport TV'ye konuşan Balde, "Spartak Moskova'dan teklif aldık. Ardından PSV ve Porto da devreye girdi." dedi. Haberde Galatasaray'ın da oyuncuya talip olan kulüpler arasında yer aldığı öne sürülmüştü.

Bruma geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla Bundesliga'da 14 maçta 1 gol atarken, 1 asist yaptı. Bruma tüm kulvarlarda ise 27 maçta forma giydi ve 3 gol attı, 3 asist yaptı. (Futbolarena)