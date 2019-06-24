Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7658
  • 6,5739
  • 260.806
  • 95.300
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın ilgilendiği Bruma'nın Porto'yla anlaştı

Galatasaray'ın ilgilendiği Bruma'nın Porto'yla anlaştı

Galatasaray'ın ilgilendiği Bruma'nın Porto'yla anlaştı

Porto, Galatasaray ile anılan Bruma için Leipzig ile anlaşmaya vardı. Transferin 15 milyon avro bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bruma, Portekiz'in köklü takımı Porto'ya transfer oluyor. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in Bruma'nın transferi konusunda Porto ile anlaştığı iddia edildi.

Portekiz basınından O Jogo Gazetesi'nin haberine göre Bruma'nın yeni adresi Porto oldu. Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, Galatasaray ile anılan Bruma için Leipzig ile anlaşmaya vardı. Transferin 15 milyon avro bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray'ın proje transferi Bruma, 2013 yılında Leipzig'e 15 milyon avroya satılmıştı. Kariyerinde Sporting Lizbon, Gaziantepspor ve Galatasaray gibi takımlar bulunan Bruma, Portekiz'e geri dönmeye hazırlanıyor. Bruma aradan geçen sürede Leipzig'de beklenen patlamayı yaşayamadı.

Galatasaray'ın yeniden transfer etmeyi planladığı iddia edilen Bruma için konuşan Catio Balde, oyuncusuna birçok talibin olduğunu söylemişti. Sport TV'ye konuşan Balde, "Spartak Moskova'dan teklif aldık. Ardından PSV ve Porto da devreye girdi." dedi. Haberde Galatasaray'ın da oyuncuya talip olan kulüpler arasında yer aldığı öne sürülmüştü. 

Bruma geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla Bundesliga'da 14 maçta 1 gol atarken, 1 asist yaptı. Bruma tüm kulvarlarda ise 27 maçta forma giydi ve 3 gol attı, 3 asist yaptı. (Futbolarena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bu kez o hastaneye kaldırıldı
Evlilik bu yaz 
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
<p>23 Haziran İstanbul seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Nazım

Oy Kullanmaya Papağanıyla Geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Görebileceğiniz en ilginç saç stilleri