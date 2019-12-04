Galatasaray'ın ilgilendiği Banega'ya sürpriz talip

Galatasaray'ın sezon başında transferi için yoğun uğraş verdiği ancak kadrosuna katamadığı Arjantinli yıldız Ever Banega'ya, İtalyan ekibi Fiorentina talip oldu.

İtalyan basınından Corriere Florentino'da yer alan habere göre sezon başında Fransız yıldız Franck Ribery'i kadrosuna katan Fiorentina, bu kez gözünü Sevilla ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Ever Banega'ya çevirdi.

SEVILLA BEDELSİZ GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Öte yandan İspanyol ekibinin oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği ifade edilirken, Arjantinli yıldıza kontrat uzatma teklifinde bulunabilecekleri bildirildi. Haberde Banega'nın ise yeni bir takımda forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

(Fotomaç)