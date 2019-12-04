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  3. Galatasaray'ın ilgilendiği Banega'ya sürpriz talip

Galatasaray'ın ilgilendiği Banega'ya sürpriz talip

Galatasaray'ın ilgilendiği Banega'ya sürpriz talip

Sevilla forması giyen ve bir dönem Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'ya İtalyan ekibi Fiorentina talip oldu.

Galatasaray'ın sezon başında transferi için yoğun uğraş verdiği ancak kadrosuna katamadığı Arjantinli yıldız Ever Banega'ya, İtalyan ekibi Fiorentina talip oldu.

İtalyan basınından Corriere Florentino'da yer alan habere göre sezon başında Fransız yıldız Franck Ribery'i kadrosuna katan Fiorentina, bu kez gözünü Sevilla ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Ever Banega'ya çevirdi.

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Öte yandan İspanyol ekibinin oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği ifade edilirken, Arjantinli yıldıza kontrat uzatma teklifinde bulunabilecekleri bildirildi. Haberde Banega'nın ise yeni bir takımda forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

(Fotomaç)


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