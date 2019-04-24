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  3. Galatasaray'ın Hugo Rodallega için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü

Galatasaray'ın Hugo Rodallega için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü

Galatasaray'ın Hugo Rodallega için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara yönelen Galatasaray, Hugo Rodallega için girişimlerde bulunacak.

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Sarı-Kırmızılılarda transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın gündemine Trabzonsporlu yıldız girdi.

Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, Mbaye Diagne'yi de Suudi Arabistan'a satmanın planını yapıyor.

Yazın forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılı takımın gündemine Trabzonsporlu yıldız girdi.

Finansal Fair Play yüzünden Babel ve Şener gibi sezon sonu boşa çıkacak isimlere yönelen Galatasaray, Rodallega için de girişimde bulunacak.

Trabzonspor, takımda tavan fiyatı 1 milyon euro'yu belirlenince sözleşmesi sezeon sonunda bitecek olan oyuncu, 1.6 milyon euro'luk yıllık ücretinde indirime yanaşmadı. 33 yaşındaki golcünün Çin'den de talipleri var.

"RODALLEGA'YA TEKLİF YAPACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde konuşan Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Hugo Rodallega'nın geleceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın menajeriyle konuştuklarını da aktaran Şahin şunları söyledi:

"Mayısa kadar süre var, oturup konuşacağız. Anlaşırsak onunla da yola devam edeceğiz. Rodallega, bize büyük katkılar yapan bir oyuncu. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor.

Kulübün çıkarları için, o bütçeyi sağlamak için oturup konuşacağız. Bizim de ona bir teklifimiz olacak."

(Sabah)

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