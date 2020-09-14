Galatasaray'ın hedefindeki isimler belli oldu

Sporx

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Teknik direktör Fatih Terim'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de Nakamba olduğu ortaya çıktı. Aston Villa ile temas kurulurken, İngiliz ekibinin Nakamba'yı 2.5 milyon Euro kiralama, 12.5 milyon euro da bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Nakamba görüşmesi yatınca, menajer William D'Avila, Etebo'yu önerdi ve maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşti.

Teknik Direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo problem çıkardı. Gaziantep FK maçı sonrası Fatih Terim Okay Yokuşlu transferine kulübü Celta Vigo'nun engel olduğunu açıkladı.

Orta saha için girişimlerini sürdüren G.Saray'ın yeni hedefinde Valencia'dan Geoffrey Kondogbia var. İspanyol basınının haberine göre sarı-kırmızılı takım Fransız oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı. Cimbom'un, 27 yaşındaki önlibero için Valencia'ya kiralama teklifi götürdüğü bildirildi. Kondogbia'nın da Aslan'a sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Rennes'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Grenier'i takibe aldığı bildirildi. Clement Grenier için geçen hafta Fransa Ligi ekibinin kapısını çaldığı ifade edildi. Galatasaray dışında iki kulüp daha futbolcuyu listesinde bulunduruyor.

Galatasaray, Belhanda ile yollarını ayırması durumunda Roma'nın Arjantinli yıldızı Pastore'yi kadrosuna katmak istiyor. Belhanda'nın gitmesi durumunda Roma'da oynayan Pastore'yi kiralamak için Roma'ya kiralama teklifi yapılacak.

Sol bek yedeği olarak Linnes'i düşünen G.Saray kadroya giremeyen Emre Taşdemir'i geçen sezon kiralık oynadığı Kayserispor'a önerdi. Sarı-kırmızılılar Emre'ye karşılık ise Kayseri temsilcisinden orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı istedi. Bu transfer için Emre'yi bonservisiyle vermeye hazır olan Aslan, ayrıca altyapıdan bir oyuncuyu kiralık göndermeyi teklif etti.

Galatasaray, Sporting Lizbon forması giyen 22 yaşındaki genç orta sahaya teklif yapmaya hazırlanıyor. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Jack Wilshere'ın Wes Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesih ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.