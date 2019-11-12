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  3. Galatasaray'ın hedefinde Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş var

Galatasaray'ın hedefinde Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş var

Galatasaray'ın hedefinde Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş var

Galatasaray, Sivasspor forması giyen Mert Hakan ve Emre Kılınç'ı gündemine aldı.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ancak son 2 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Galatasaray'da devre arasında yapılacak transferlerle ilgili çalışmalar başlatıldı. Sarı kırmızılılar, Mert Hakan ve Emre Kılınç'da başarılı performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'ı ve Emre Kılınç'ı gündemine aldı.

Süper Lig'de Sivasspor formasıyla sergiledikleri performansla dikkat çeken Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Yerli oyuncu kadrosunu zenginleştirmeyi hedefleyen Galatasaray'da bu iki oyuncunun performansı yakından takip edilecek. Scout ekibi, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ı yakından izleyerek sezon sonu için teknik heyete rapor hazırlayacak.

Sivasspor'da orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Mert Hakan, bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Milli Takıma da davet edilen Emre Kılınç ise ligde oynadığı 9 maçta 3 gol, 4 asistle toplamda 7 gole direkt etki etti. 

(Futbol Arena)


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