Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao, Inter Miami'ye transfer oluyor

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Son 2 yıldır ciddi bir şekilde Galatasaray’la adı anılmasına rağmen bir türlü transferi gerçekleşmeyen Radamel Falcao’nun yeni takımı hemen hemen belli oldu. Eski futbolcu David Beckham’ın kurucusu olduğu İnter Miami kulübü, Monaco ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanırken, 33 yaşındaki forvetin Amerika’ya gitmeye son derece sıcak baktığı belirtildi.

ÖNCE BOYD ŞİMDİ DE FALCAO

Fransız deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Monaco’nun gözden çıkardığı Radamel Falcao’nun Copa Amerika performansı bir hayli beğenilirken, tecrübeli futbolcunun geride bıraktığımız sezon Lig 1’de 39 maçta 16 gol 2 asist yapması dikkatlerden kaçmadı. Ocak ayında Galatasaray’ın resmi bir şekilde transfer etmek istediği iddia edilen Falcao’nun Beckham faktörüyle İnter Miami’yi seçeceği belirtilirken, ABD kulübün Beşiktaş’ın listesinde olan Tyler Boyd’a da kanca atması siyah beyazlı yönetimin işini zorlaştırdığı biliniyor.