Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7839
  • 6,5896
  • 262.442
  • 96.511
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao, Inter Miami'ye transfer oluyor

Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao, Inter Miami'ye transfer oluyor

Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao, Inter Miami'ye transfer oluyor

Galatasaray’ın forvet adayları arasında yer alan Radamel Falcao, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami ekibine transfer oluyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Son 2 yıldır ciddi bir şekilde Galatasaray’la adı anılmasına rağmen bir türlü transferi gerçekleşmeyen Radamel Falcao’nun yeni takımı hemen hemen belli oldu. Eski futbolcu David Beckham’ın kurucusu olduğu İnter Miami kulübü, Monaco ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanırken, 33 yaşındaki forvetin Amerika’ya gitmeye son derece sıcak baktığı belirtildi.

ÖNCE BOYD ŞİMDİ DE FALCAO

Fransız deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Monaco’nun gözden çıkardığı Radamel Falcao’nun Copa Amerika performansı bir hayli beğenilirken, tecrübeli futbolcunun geride bıraktığımız sezon Lig 1’de 39 maçta 16 gol 2 asist yapması dikkatlerden kaçmadı. Ocak ayında Galatasaray’ın resmi bir şekilde transfer etmek istediği iddia edilen Falcao’nun Beckham faktörüyle İnter Miami’yi seçeceği belirtilirken, ABD kulübün Beşiktaş’ın listesinde olan Tyler Boyd’a da kanca atması siyah beyazlı yönetimin işini zorlaştırdığı biliniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Gündeş 6 yıl sonra geri dönüyor!
0 beden tarihe mi karışıyor
Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!
Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!

43 kişiyi öldüren otoyol köprü işte böyle yıkıldı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni

Dünya ile ilgili az bilinen şaşırtıcı gerçekler