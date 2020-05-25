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aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:56
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Galatasaray'ın gündemindeki 'kule stoper' konuştu: "Hayalimi gerçekleştireceğim!"

Galatasaray'ın gündemindeki 'kule stoper' konuştu: "Hayalimi gerçekleştireceğim!"

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Galatasaray'da stoper adayları arasında ismi geçen Cesar Montes, geleceği ile ilgili konuştu ve transfer sinyalini verdi.

Lige verilen arada birçok oyuncuyu izleyen ve transfer listesi oluşturan Galatasaray'da stoper konusunda gündeme gelen isimlerden biri olarak gösterilen Monterrey'in 23 yaşındaki Meksikalı stoperi Cesar Montes, geleceği ile ilgili konuştu ve transferin sinyalini verdi.

"AVRUPA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"

Meksika basınında Porto ya da Galatasaray'a transfer olacağı yazılan defans oyuncusu, "Yakında Avrupa'da olacağımı düşünüyorum. Umarım kısa sürede bu gerçekleşir. Bugün, daha önce çalıştığımdan da fazla emek veriyorum çünkü hayalimi gerçekleştireceğim ve kimse bu hayali benim aklımdan silemez." dedi.

"KENDİMİ ELEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUM"

Çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Montes, "Futbolumda geliştirmem gereken şeyler var, kendimi eleştirmeye devam ediyorum. Disiplin konusunda bazı detaylara dikkat etmeliyim. Avrupa'da benim seviyemde çok fazla profesyonel oyuncu var. Onların gerisinden başlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

ANKET YAPILDI

Öte yandan Meksika'da oyuncu için "Porto'ya mı yoksa Galatasaray'a mı gitsin?" şeklinde bir anket yapıldı. Okuyucuların yüzde 57'si Porto seçeneğine oy verirken,yüzde 43'ü ise Galatasaray'a gitmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

GALATASARAY'IN PLANI: KİRALIK

Galatasaray, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Oyuncunun menajerinin de başka kulüplerle bonservisiyle birlikte Avrupa'ya gelmesi için görüşmeleri sürüyor.

CESAR MONTES KİMDİR?

1.95 boyunca olan, hava toplarında ligin en iyilerinden olmasıyla dikkat çeken ve başarılı top dağıtımı, gücü ve topa müdahaledeki zamanlamasının da iyi olduğu kaydedilen Montes, Monterrey altyapısından yetişti ve 2015'ten bu yana A takımda oynuyor. Kulübünün formasını 177 kez sırtına geçiren Meksikalı, 11 gol ve 4 asistlik bir performans da sergiledi.

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