Galatasaray'ın gündemindeki Jeison Murillo Celta Vigo'ya transfer oldu

Valencia'nın Sampdoria'ya kiraladığı 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi feshedildi. Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo, Valencia ile anlaşarak Jeison Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Celta Vigo'dan yapılan resmi açıklamada, sezon sonuna kadar kiralanan Jeison Murillo'nun satın alma opsiyonun da olduğu duyuruldu. İspanyol basını, satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olduğunu öne sürdü.
Jeison Murillo, İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona formaları giymişti
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
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