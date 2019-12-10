Galatasaray'ın gündemindeki Cyriel Dessers'ten transfer itirafı: Galatasaray'da oynamak isterim

Ocak transfer dönemini hareketli geçirecek olan Galatasaray, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Mevcut kadroyu büyük ölçüde değiştirecek olan Sarı Kırmızılı ekip, Radamel Falcao'nun sakatlık problemi yaşaması ve Florin Andone'nin uzun süre sahalardan uzak olacak olması nedeniyle forvet arayışına başladı. Gündeme ise Hollanda'da Heracles forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Cyriel Dessers geldi.

Eredivisie’de Heracles’te oynayan ve 17 maçta 13 gol 5 asistlik performansıyla parmak ısırtan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray iddialarına cevap verdi.

Gol makinesi, hayalinin en üst seviyede oynamak olduğunu belirtti ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ifade etti.

'Galatasaray'da oynamak isterim'

Türk basınında senin hakkında transfer haberleri çıktı. Golcü problemi yaşayan Galatasaray'ın ocak ayında seni kadrosuna katmak istediği söyleniyor. Galatasaray'a gelmek ister misin?

"Galatasaray'ın geçmişi ortada ve çok büyük bir camia. Türkiye'nin en önemli takımları arasında yer alıyorlar. Benin hayalim en yüksek seviyede oynamak. Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim."

Heracles ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Cyriel Dessers, her iki ayağını kullanabilmesinin yanı sıra hava toplarındaki başarısıyla da ön plana çıkıyor.

Galatasaray hakkındaki düşüncelerin neler?

Ben Nijerya asıllı Belçikalıyım. Son zamanlarda Galatasaray, Belçika'da oynayan oyuncuları transfer etti. Henry Onyekuru, Luyindama, Ryan Donk gibi... Bu nedenle Galatasaray-Belçika bağlantıları da arttı. Avrupa'nın her yerinde bütün futbolseverler Galatasaray'ın büyüklüğünün farkında.

Galatasaray taraftarını duydun mu?

Galatasaray taraftarının takımlarına olan desteği sosyal medyadan çok fazla paylaşılıyor. Ben de sürekli takip ediyorum. Gerçekten çok etkileyiciler.

(Fanatik)