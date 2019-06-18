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  3. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Balotelli, Parma'ya imza atıyor

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Balotelli, Parma'ya imza atıyor

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Balotelli, Parma'ya imza atıyor

Galatasaray'ın gündemin yer alan ve anlaşmanın sağlandığına dair haberler yapılan Mario Balotelli'nin İtalya Serie A ekiplerinden Parma'ya imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Aksam.com.tr / Haber Merkezi - Ahmet Turna

Galatasaray'ın gündemin yer alan ve anlaşmanın sağlandığına dair haberler yapılan Mario Balotelli'nin İtalya Serie A ekiplerinden Parma'ya imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

30 Haziran'da serbest kalacak Balotelli ve Parma yetkililerinin Pazartesi günü bir toplantı yaptığı ve prensip anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan golcü Parma ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de bulunacak.

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