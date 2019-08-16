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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 09:13
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 10:54

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Gustavo Cuellar, Bologna'ya transfer olmak üzere

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Gustavo Cuellar, Bologna'ya transfer olmak üzere

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Galatasaray ile de adı anılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, 8 milyon euro bonservis karşılığı Bologna'ya transfer olmak üzere...

Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Gustavo Cuellar, İtalya Serie A ekibi Bologna yolunda...

Globoesporte'de yer alan haberde; Bologna, Gustavo Cuellar için Flamengo'ya 8 milyon euro bonservis teklif etti. Daha önce Suudi ekibi Al Hilal'den 7.5 milyon euroluk bir teklif alan Flamengo, bu teklifi kabul etti.

Bologna, Cuellar'a Al Hilal'in önerdiği maaştan 200 bin euro daha düşük bir teklif sunsa da Kolombiyalı oyuncu Avrupa hayali nedeniyle bu teklifi kabul etti.

2016 yazında Deportivo Cali'den 1.8 milyon euro bonservis ücretiyle Flamengo'ya transfer olan 26 yaşındaki Gustavo Cuellar, bu sezon 16 maçta forma giydi.

(Sporx)

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