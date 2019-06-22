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Galatasaray'ın Guga transferinde peşinat krizi

Galatasaray'ın Guga transferinde peşinat krizi

Guga transferi için Atletico Mineiro ile anlaşan Galatasaray, Brezilya ekibinin 2 milyon Euro peşinat istemesi üzerine transferi askıya aldı.

Sarı-Kırmızılılar Brezilyalı sağ bekin kulübü ile yaptıkları pazarlıkta 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Mariano'yu da takasla vermeyi teklif etmişti. Mineiro idarecileri bu teklifi başta kabul etse de 2 milyon euronun peşin olarak verilmesini istedi. Ancak Cim-Bom, 500 bin euro peşin verip kalanını 3 takside bölmeyi teklif etti. İki kulüp arasında peşinat krizi çözülürse, Guga İstanbul'a gelecek.

(Star)

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