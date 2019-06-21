Galatasaray'ın Guga ısrarı

AKŞAM

GALATASARAY’IN, Brezilya’nın Atletico Mineiro takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Guga ile ilgilendiği ve teklifte bulunduğu önerildi. Brezilya basınındaki haberlere göre, Atletico Mineiro kulübüyle yapılan pazarlıklar neticesinde ilk görüşmede taraflar taleplerini iletti.

PAZARLIKLAR SÜRECEK

O Tempo’nun haberine göre, Atletico Minerio kulübü Galatasaray’dan 7 milyon euro talep etti. Ancak Sarı-Kırmızılar teklife sıcak bakmayıp 2 milyon euro bonservis artı sağ bek Mariano’yu önerdi. Atletico Mineiro’in ise bu teklife olumlu yaklaşabileceği fakat tarafların bir kez daha bir araya gelerek pazarlık masasına oturacakları kaydedildi. 20 yaşındaki sağ bekte takımdan kesinlikler ayrılmak istiyor.