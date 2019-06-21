Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,769
  • 6,5176
  • 258.783
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın Guga ısrarı

Galatasaray'ın Guga ısrarı

Galatasaray'ın Guga ısrarı

Atletico Mineiro 20 yaşındaki sağ bek Guga için tam 7 milyon euro talep etti. Galatasaray’ın teklifi ise 2 milyon euro artı Mariano oldu.

AKŞAM

GALATASARAY’IN, Brezilya’nın Atletico Mineiro takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Guga ile ilgilendiği ve teklifte bulunduğu önerildi. Brezilya basınındaki haberlere göre, Atletico Mineiro kulübüyle yapılan pazarlıklar neticesinde ilk görüşmede taraflar taleplerini iletti. 

PAZARLIKLAR SÜRECEK

O Tempo’nun haberine göre, Atletico Minerio kulübü Galatasaray’dan 7 milyon euro talep etti. Ancak Sarı-Kırmızılar teklife sıcak bakmayıp 2 milyon euro bonservis artı sağ bek Mariano’yu önerdi. Atletico Mineiro’in ise bu teklife olumlu yaklaşabileceği fakat tarafların bir kez daha bir araya gelerek pazarlık masasına oturacakları kaydedildi. 20 yaşındaki sağ bekte takımdan kesinlikler ayrılmak istiyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Ece Seçkin pilot sevgilisi ile tatil alışverişinde
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...

İstanbul´da iptal edilen seçim 23 Haziranda yenileniyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!