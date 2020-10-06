Galatasaray'ın gözdesi Moder'i Brighton kaptı

Transferin son gününde Avrupa'da transferler adeta yağmur gibi yağdı.
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Lech Poznan'dan Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Jakub Moder'i kadrosuna kattı.
Brighton, Polonyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz takımı ayrıca oyuncuyu Lech Poznan'a 1 yıllığına geri kiraladı.
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.