Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oluyor

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BANEGA ARABİSTAN'A GİDİYOR

İspanya Ligi’nde şu anda üçüncü sırada bulunan ve lider Barcelona’nın 5 puan gerisinde olan Sevilla’da sezon sonunda kontratları bitecek futbolculardan Nolito, Banega, Carrico’yla yolların ayrılacağı öğrenilirken, özellikle bu 3 isim arasında Banega’nın Arjantin’e geri dönme fikrinden vazgeçip Suudi Arabistan’ı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray’ın şiddetle istediği, fakat Sevilla’da kalmayı tercih eden 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Josef de Souza’nın da oynadığı Al Ahli’ye imza atacağı anlaşılırken, transferin çok yakın bir süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Bu sezon 20 maçta oynayan Banega 2 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.