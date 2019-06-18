Galatasaray'ın göndermeyi düşündüğü Diagne'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın 13 milyon euroya Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli Diagne hemen her gün gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlar ve sarı-kırmızılı taraftarlar ile olan diyaloglarından dolayı sürekli eleştiri oklarının hedefi haline gelen Diagne, Senegalli Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

Adının transfer söylentileri ile anılmasının kendisini etkilemediğini ifade eden Diagne, "Şu anda burada olduğum için çok mutluyum, transferle ilgilenmiyorum ve burada olmamın keyfini çıkarıyorum. Bu prestijli turnuvada rekabet edebilmek büyük bir zevk" dedi.

Milli Takım'da görev almasının kendisi için çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Diagne, "Hocamız bana forma şansı verdiği zaman kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapıyorum, savaşıyorum. Bence bir forvet oyuncusundan istenen şey, gerekli olduğunda nasıl koşacağını bilmek, kafa olarak iyi durumda olmak ve en önemlisi gol atmak.Ben bunlara hazırım" şeklinde konuştu.

(Sporx)