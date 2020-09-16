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  • Galatasaray'ın göndermek istediği Younes Belhanda, sözleşmesinin uzatılmasını talep etti
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:16
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Galatasaray'ın göndermek istediği Younes Belhanda, sözleşmesinin uzatılmasını talep etti

Galatasaray'ın göndermek istediği Younes Belhanda, sözleşmesinin uzatılmasını talep etti

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Sabah

Galatasaray'ın yüksek maliyeti sebebiyle satış listesine koyduğu Younes Belhanda'dan Sarı-Kırmızılı yönetime beklenmedik talep. Sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Faslı futbolcu, 3.350 milyon euroluk maaşını 2 milyon euroya düşürebileceğini iletti.

Yeni transfer yapabilmek için harcama limitleri doğrultusunda takımdaki yüksel maliyetli futbolcuları gönderme planları yapan Galatasaray yönetiminde Belhanda tüm planları bozmaya devam ediyor.

2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birlikte 11 milyon Euro ödenerek alınan Belhanda ile 4 sezon için imza atılırken garanti ücret olarak da 3 milyon 350 bin Euro ödeniyor.

SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASINI İSTEDİ

1 sezon kontratı kalan oyuncuyu yönetim satmak için harıl harıl çalışırken ciddi bir bedelle kapıyı çalan yok! Aksine oyuncudan yeni bir talep geldi ve kontratının uzatılmasını istedi. Yıllık ücretini 2 milyon Euro'ya düşürebileceğini ileten ve 3 sezon için kontrat talep eden 30 yaşındaki oyuncunun isteği karşısında yönetim şaşkına dönerken direkt ret yanıtı verildi. Belhanda'ya ciddi bir teklif gelmemesi de yönetimin elini kolunu bağlamaya devam ediyor.

HER PUAN İÇİN 5 BİN EURO ALIYOR

Belhanda lig ve Avrupa maçlarında sahaya çıktığında takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun görev aldığı maçlarda kulübün topladığı her 25 puan için de artı olarak 100 bin Euro kasasına koyuyor.

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