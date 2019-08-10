Galatasaray'ın göndermek istediği Mbaye Diagne'ye hala ciddi bir talip çıkmadı

TM Dijital Haber Merkezi
Galatasaray’ın satış listesine koymasına rağmen henüz herhangi bir takımla anlaşamadığı Diagne için yaprak kımıldamıyor. Afrika Kupası’ndan dönerek kampa katılan tecrübeli golcü, Fatih Terim’in kararıyla kadroya dahil edilirken, oyuncunun yarın oynanacak olan Fiorentina maçında görev alacağı ifade ediliyor.
'GOL KRALINI NASIL SATAMAZSINIZ?'
Adı sık sık Katar ve Arabistan kulüpleriyle anılmasına rağmen henüz resmi anlamda bir takımla anlaşmaya varamayan Diagne’de kayda değer bir gelişmenin olmaması Senegalli forvetin bu sezon Falcao’yla birlikte oynayacağının sinyallerini verirken, sarı kırmızılı yöneticilerin Süper Lig’de 30 gol atan bir ‘gol kralını’ zarar etmeden başka bir kulübe satamaması taraftarların tepkisini çekiyor. Bonservisine 13 milyon Euro ödenen Mbaye Diagne için en son Rusların talip olduğu iddia edilirken, Spartak Moskova’nın bu paralara çıkamadığı ve oyuncudan vazgeçtiği belirtilmişti.
Abdurrahim Albayrak'ın Radamel Falcao ile fotoğraf çektirmesi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Zanka transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Simon Kjaer’de de önemli mesafe katetti.
Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne’de hala kayda değer bir gelişme yaşanmadı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco'dan Youssef Ait Bennasser ile temaslarını sürdürürken Tiemoue Bakayoko ile de görüşmelere devam ediliyor.