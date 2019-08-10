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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:15
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:15

Galatasaray'ın göndermek istediği Mbaye Diagne'ye hala ciddi bir talip çıkmadı

Galatasaray'ın göndermek istediği Mbaye Diagne'ye hala ciddi bir talip çıkmadı

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Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne’de hala kayda değer bir gelişme yaşanmadı.

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın satış listesine koymasına rağmen henüz herhangi bir takımla anlaşamadığı Diagne için yaprak kımıldamıyor. Afrika Kupası’ndan dönerek kampa katılan tecrübeli golcü, Fatih Terim’in kararıyla kadroya dahil edilirken, oyuncunun yarın oynanacak olan Fiorentina maçında görev alacağı ifade ediliyor.

'GOL KRALINI NASIL SATAMAZSINIZ?'

Adı sık sık Katar ve Arabistan kulüpleriyle anılmasına rağmen henüz resmi anlamda bir takımla anlaşmaya varamayan Diagne’de kayda değer bir gelişmenin olmaması Senegalli forvetin bu sezon Falcao’yla birlikte oynayacağının sinyallerini verirken, sarı kırmızılı yöneticilerin Süper Lig’de 30 gol atan bir ‘gol kralını’ zarar etmeden başka bir kulübe satamaması taraftarların tepkisini çekiyor. Bonservisine 13 milyon Euro ödenen Mbaye Diagne için en son Rusların talip olduğu iddia edilirken, Spartak Moskova’nın bu paralara çıkamadığı ve oyuncudan vazgeçtiği belirtilmişti.

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