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  3. Galatasaray'ın göndermek istediği Mariano'ya La Liga'dan Mallorca talip oldu

Galatasaray'ın göndermek istediği Mariano'ya La Liga'dan Mallorca talip oldu

Galatasaray'ın göndermek istediği Mariano'ya La Liga'dan Mallorca talip oldu

Galatasaray’ın gönderilecekler listesine koyduğu Mariano’ya La Liga ekiplerinden Mallorca talip oldu.

Galatasaray'da gündem sık sık değişirken takımdaki olumsuz hava sakatlıkların da artmasıyla sürüyor.

Diğer yandan da kadro operasyonu için ocak ayını bekleyen teknik direktör Fatih Terim, gözden çıkardığı isimleri takımdan göndermek istiyor.

Listesini belirleyen Terim gönderilecek oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Bu isimlerden biri olan Mariano'ya La Liga ekiplerinden Mallorca talip oldu.

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Brezilyalı sağ bek için devre arasında transfer görüşmeleri başlayacak.

(Takvim)


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