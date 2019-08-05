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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:56

Galatasaray'ın göndermek istediği Kostas Mitroglou, Lecce ile prensipte anlaştı

Galatasaray'ın göndermek istediği Kostas Mitroglou, Lecce ile prensipte anlaştı

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Serie A takımlarından Lecce’ye gidiyor. İtalyan ekibi, Yunan golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin 1-2 gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında forvetsiz kalan Galatasaray, Marsilya’dan Kostas Mitroglou’nu kiralamış, sarı kırmızılı kulüp Diagne ve Kostas’la gol problemini çözmeyi planlamıştı.

PANOS OYUNCUSUNA KULÜP BULDU

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Şampiyon olarak bitirilen sezonda Galatasaray, ne Diagne’den ne de Mitroglou’dan beklenen verimi alamadı. İki futbolcuyu da takımdan göndermek için çalışmalara başlayan yönetim, Yunanlı futbolcunun menajerine talimat verirken, Panos Galariotis’in bazı İtalyan ve Fransız takımlarıyla görüşme halinde olduğu, hatta tecrübeli oyuncunun Nantes’le masaya oturduğu belirtilmişti.

MİTROGLOU LECCE'YE GİDİYOR

Aradan geçen 2 haftalık süreç içerisinde bazı kulüplerle dirsek teması halinde olan menajer Panos Galariotis’in Kostas Mitroglou’nu Lecce’ye götüreceği belli oldu. Burak Yılmaz’ın sakatlığı, Babacar’ın maliyeti, Zaza’yı taraftarların istememesi üzerine Mitroglou ile görüşmelere başlayan İtalyan kulübünün oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığı öğrenilirken, transferin bir iki gün içerisinde biteceği ifade edildi.

Fatih Terim’in hazırlık maçlarında bile görev vermediği Kostas Mitroglou, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 9 maça çıkmış sadece 1 gol atmıştı. Milli futbolcu sarı kırmızılı kulübe yıllık 2,6 milyon maaşa imza atmıştı.

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