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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 08:43
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Galatasaray'ın gizli kahramanı Taylan Antalyalı

Galatasaray'ın gizli kahramanı Taylan Antalyalı

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Milliyet

Bugüne kadar 10 numarada kendini gösteren, zaman zaman oyun kurucu bazen de forvet arkasında özgür olarak görev yapan Taylan Antalyalı, tekniğinin verdiği kaliteyle ön libero olarak iyi işler yaptı ve formayı kaptı.

Her kriz fırsatları da beraberinde getirir. Aynı Taylan Antalyalı örneğinde olduğu gibi. Orta sahaya transfer yapılmaması ve Teknik Direktör Fatih Terim’in onu 6 numara pozisyonda değerlendirmesi ortaya yeni bir cevher çıkardı.

Yükselen performansı ile dikkat çeken Taylan her hafta üzerine koyarak gidiyor. Peki ne oldu da böyle bir sürpriz yaşandı?

Taylan her şeyden önce çocukluk aşkı olarak gördüğü Galatasaray’a gelmişti. Bu heyecan onu hep diri tuttu. Erzurum’dan ilk geldiğinde şans bulamıyor hatta kadroya bile giremiyordu. Bu dönemde teknik kadronun uyarılarını dikkate aldı ve oynama arzusunu kaybetmedi.

Bu sezon 6 numara pozisyonu da Taylan için şans oldu. Çünkü daha önce hep klas ve göz önünde olan pozisyonlarda oynamıştı. Kariyerinde genelde 10 numaralı pozisyonda görev yapan, sonradan 8 numaralı pozisyonda da oynayan Taylan, savunmanın önünde bu kez hamallığı(!) seçecekti. İşte burada farkı ortaya çıktı. Çünkü bu pozisyonda oynayan bir futbolcu için fazla teknikti. Tekniğin yanına coşku ve heyecanı katılınca bambaşka biri oluverdi.

Böyle yetenekleri harcama konusunda meşhur olan İstanbul’un büyüsüne kapılmayan Taylan, özel hayatına çok dikkat ediyor, anne ve babasıyla yaşıyor. İstanbul-İzmir arasında mekik dokuyan ailesi genelde oğlunun yanında kalıyor.

Yetenek elbette önemli ama takım oyuncusu olunca da önünüz açılıyor. Avrupa’da şimdilik büyük bir takıma gitmek gibi bir hayali yok. Çünkü hedefi ve hayali hep Galatasaray’dı. Bu yükselen performansı Taylan Antalyalı için Milli Takım kapılarını da açacak gibi görünüyor.

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