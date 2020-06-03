Galatasaray'ın genç yıldızına Almanya'dan talip

Türk Teknik Direktör Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Hannover 96’nın genç futbolcuyu U-19 milli takımın maçlarında da izlediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray U19 takımında 21 gol atan Ali Yavuz Kol’un oynaması ve gelişmesi için sezon başında Fatih Terim tarafından kiralanmasına karar verilmişti.
Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan ve burada attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki genç milli oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle sezon bitiminde Galatasaray’a dönecek.
(TRT Spor)
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
George Floyd'un ölümüne yeşil sahalarda gösterilen tepkiler dünyanın sesi oldu. Bu durum 2018'de Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'i bir kez daha gündeme getirdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon, Leicester ile sözleşmesi sona eren Mendy ve Sparta Prag'dan ayrılmaya hazırlanan Kanga için harekete geçti.