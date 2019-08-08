Galatasaray'ın genç futbolcusu Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı

SPOR GÜNDEMİ

Sparta Prag-Trabzonspor İLK 11'LER Sparta Prag-Trabzonspor İLK 11'LER Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri…

Jorge Mendes'ten Monaco'ya Galatasaray resti Jorge Mendes'ten Monaco'ya Galatasaray resti Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Monaco'yu kesin bir dille uyardı: 'Ya şimdi Galatasaray'a gönderin..."

Trabzonspor'u reddetti, Beşiktaş devreye girdi Trabzonspor'u reddetti, Beşiktaş devreye girdi Trabzonspor’un ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen bordo mavili kulübün teklifi reddeden ve rotasını İstanbul’a kıran Daniel Sturridge, Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı Beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı Galatasaray'da U21 forması giyen Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı.

'Kulüp bul' dendi, evini boşaltmaya başladı 'Kulüp bul' dendi, evini boşaltmaya başladı Beşiktaş yönetimi, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! 'Kesin olarak takımda kalıyor' Fenerbahçe'yi yıkan haber! 'Kesin olarak takımda kalıyor' Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kolarov hakkında İtalyan basınından Sarı-Lacivertlileri üzecek bir yorum geldi.