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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:49

Galatasaray'ın genç futbolcusu Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı

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Galatasaray'da U21 forması giyen Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı.

Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Çekdar Orhan geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.

21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray U21 formasıyla 13 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.

Çekdar Orhan'ın Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

(Fanatik)

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