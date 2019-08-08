Galatasaray'ın genç futbolcusu Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı

Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Çekdar Orhan geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.
21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray U21 formasıyla 13 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.
Çekdar Orhan'ın Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
(Fanatik)
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Monaco'yu kesin bir dille uyardı: 'Ya şimdi Galatasaray'a gönderin..."
Trabzonspor’un ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen bordo mavili kulübün teklifi reddeden ve rotasını İstanbul’a kıran Daniel Sturridge, Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'da U21 forması giyen Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı.
Beşiktaş yönetimi, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kolarov hakkında İtalyan basınından Sarı-Lacivertlileri üzecek bir yorum geldi.
Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu satış listesine koyan Galatasaray'da henüz kayda değer bir transfer gelişmesi olmadı.